Топ-матч у Бразилії завершився масовою бійкою гравців через картонні труни: відео

Провокація, яка привела до бійки

Інтернасьонал із мінімальним рахунком вдома переграв Греміо – 1:0. Переможний гол на 40-й хвилині забив колишній гравець Шахтаря та капітан команди Тайсон.

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Фанати Інтернасьонала протягом усього матчу розмахувати банерами у вигляді трун. Це був натяк у сторону суперників на те, що Греміо цього сезону вилетить у другу за силою лігу Бразилії.

Таку провокацію після поєдинку підтримали й гравці Інтернасьонала – бігали з картонними трунами футбольним полем. Все це не сподобалось футболістам гостьової команди, які побігли висловити своє невдоволення. Між гравцями зав'язалась масова сутичка.

Відео бійки гравців на полі

Лише правоохоронні органи зуміли зупинити бійку на газоні. Головний арбітр зустрічі показав двом гравцям червоні картки – До Насіменто та Кортес.