Топ-8 найкращих футболістів світу на думку Роналдо: чи включив бразилець себе

Один із найкращих футболістів століття Роналдо не захотів відповідати на запитання, хто кращий – Ліонель Мессі чи Дієго Марадона. Бразилець назвав на його думку найкращих футболістів світу.

Роналдо запевнив, що буде неправильно обирати когось із цих двох аргентинських футбольних діамантів, тому включив і Ліонеля Мессі, і Дієго Марадону. Також у цьому переліку багато неймовірних футболістів.

Читайте також Зідан заінтригував анонсом про повернення до тренерської роботи

Колишній нападник збірної Бразилії додав себе у цей список.

Топ-рейтинг футболістів за версією Роналдо

Дієго Марадона

Ліонель Мессі

Йоган Кройф

Франц Бекенбауер

Пеле

Марко ван Бастен

Роналдінью

Роналдо

На жаль, якщо Лео ще може запалювати на футбольному полі, то Марадона вже покинув наш світ. Серце Дієго перестало битись 25 листопада 2020 року.

Бразилець заявив, що нехай уболівальники будуть вирішувати, хто є найкращим: "Нехай говорять фанати, нехай вони обговорюють це в барах. Але цих гравців не можна ставити на певні місця, не можна порівнювати покоління. Люди називають мене справжнім Роналдо, але, чорт забирай, були й інші – і вони не були фальшивими. Я не єдиний, будуть й інші, які будуть кращими за мене в усьому".

Я зробив усе, що міг. Зараз я займаюся іншими речами, важливими речами, і хочу продовжувати вдосконалюватися. Як футболіст, я більше нічого не можу зараз зробити,

– додав колишній нападник.

Роналдо повішав бутси на цвях у лютому 2011-го. Останнім клубом у футбольній кар'єрі нападника став бразильський Корінтіанс. За кар'єру пограв за Крузейро, Реал, ПСВ, Барселону, Інтер та Мілан. Провів 454 матчі та здобув 18 трофеїв.