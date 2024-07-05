Гірке прощання легенди: зірковий Тоні Кроос провів останній матч у кар'єрі

Німецький півзахисник так і не зміг виграти чемпіонат Європи на домашньому турнірі. Втім на клубному рівні Кроосу підкорились всі найважливіші трофеї.

На Євро-2024 визначився перший півфіналіст. Ним стала збірна Іспанії, яка у видовищному матчі переграла Німеччину в екстратаймі, пише 24 Канал.

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Гіркий післясмак

Для Бундестім це був останній матч на домашньому чемпіонаті Європи. Крім того, це був ще і прощальна зустріч в кар'єрі 34-річного хавбека Тоні Крооса.

Ще навесні півзахисник оголосив, що він повісить бутси на цвях після чемпіонату Європи. Клубну кар'єру Тоні завершив на мажорній ноті, вигравши в останньому матчі за Реал Лігу чемпіонів.

Натомість взяти євротрофей з Німеччиною Тоні так і не зміг. Нагадаємо, що за Бундестім Кроос відіграв 114 матчів з 2010 по 2024 роки та оформив 17 голів. У 2014-му хавбек став чемпіоном світу.

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У клубній кар'єрі німець виступав за Баварію, Баєр та Реал, забивши 67 голів у 731 матчі. Гравець аж шість разів виграв Лігу чемпіонів, тричі брав Бундеслігу, чотири рази – Ла Лігу.