У тому, що відбувається, винні всі російські громадяни, – фігурист Нікітін

Український титулований фігурист Максим Нікітін наразі перебуває в одній з найгарячіших точок російсько-української війни. Спортсмен проживає в Харкові.

"Увесь світ каже, що так не можна"

Фігурист прокоментував відсторонення росіян та білорусів від міжнародних стартів. Він вважає, що всі громадяни країн-агресорів винні у скоєному.

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Я підтримую ці обмеження. Нам оголосив війну і віддав наказ наступати на Україну президент Росії Володимир Путін. Але цю людину обрав "на папері" весь російський народ,

– сказав спортсмен.

Дії путінської орди він назвав фашизмом.

"У Харкові розбомбили багато шкіл, цивільних будинків, муніципальних і історичних будівель. У нас дуже красиве місто, його центр. Зараз його майже немає. Це фашизм", – наголосив фігурист.

Щодо покарання спортсменів Росії, він вважає, що це рішення є цілком справедливим.

"Наразі в тому, що відбувається, винні всі російські громадяни. Я не кажу, що окремі спортсмени стоять і стріляють у нас – ні. Але я вважаю, що це справедливо зараз покарати їх таким чином, аби люди в Росії зрозуміли, що весь світ не згоден. Увесь світ каже, що так не можна", – додав Нікітін.