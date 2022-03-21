У тому, що відбувається, винні всі російські громадяни, – фігурист Нікітін
Джерело:Суспільне Спорт
Український титулований фігурист Максим Нікітін наразі перебуває в одній з найгарячіших точок російсько-української війни. Спортсмен проживає в Харкові.
"Увесь світ каже, що так не можна"
Фігурист прокоментував відсторонення росіян та білорусів від міжнародних стартів. Він вважає, що всі громадяни країн-агресорів винні у скоєному.
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Я підтримую ці обмеження. Нам оголосив війну і віддав наказ наступати на Україну президент Росії Володимир Путін. Але цю людину обрав "на папері" весь російський народ,
– сказав спортсмен.
Дії путінської орди він назвав фашизмом.
"У Харкові розбомбили багато шкіл, цивільних будинків, муніципальних і історичних будівель. У нас дуже красиве місто, його центр. Зараз його майже немає. Це фашизм", – наголосив фігурист.
Щодо покарання спортсменів Росії, він вважає, що це рішення є цілком справедливим.
"Наразі в тому, що відбувається, винні всі російські громадяни. Я не кажу, що окремі спортсмени стоять і стріляють у нас – ні. Але я вважаю, що це справедливо зараз покарати їх таким чином, аби люди в Росії зрозуміли, що весь світ не згоден. Увесь світ каже, що так не можна", – додав Нікітін.
- Максим Нікітін разом з Олександрою Назаровою виступають в танцях на льоду. Обидва раніше займались одиночним фігурним катанням, але у 2004 році змінили спеціалізацію та почали кататись разом.
- Вони представляли Україну на Олімпіаді у Пекіні.
- Нікітін та Назарова виступають на міжнародній серії Гран-прі - на одних із найпрестижніших змаганнях із фігурного катання.