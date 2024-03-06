Емоції взяли гору: тренер Баварії зламав палець в роздягальні під час настанови на матч ЛЧ

Томас Тухель під час промови гравцям вирішив ногою вдарити об двері та у підсумку травмував палець. Зрештою Баварія не підвела тренера та розгромила Лаціо.

У вівторок, 5 березня, Баварія провела матч-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лаціо. Німці розгромили "орлів" з рахунком 3:0 та пройшли у чвертьфінал.

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Тухель зламав палець

Під час гри камери вихопили тренера Баварії Томаса Тухеля, який кульгав на одну ногу. Як виявилось, наставник через свою емоційність отримав травму пальця перед зустріччю.

Палець болить. Під час останньої промови перед виходом на поле я вдарив ногою по дверях. Це був неправильний вчинок. Здається, я зламав його,

– розповів Тухель на післяматчевій пресконференції.

Емоціям Томаса не варто дивуватися, адже Баварія знаходиться у скрутному становищі цього сезону. До домашнього матчу проти Лаціо команда підходила з необхідністю відігравати мінімальну поразку в Римі (0:1).

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Провальний сезон Баварії

При цьому Баварія йде другою в Бундеслізі, відстаючи від лідера Баєра аж на 10 очок. Тож команда ризикує завершити сезон без трофеїв, якщо Ліга чемпіонів не буде виграна.

Суперкубок мюнхенці з тріском програли Лейпцигу (0:3), а з Кубка країни вилетіли від Саарбрюкена з третього дивізіону. Ще до завершення сезону Томас Тухель анонсував, що влітку залишить Баварію.