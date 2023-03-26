Десь радіє один Мудрик: екснаставник Челсі запросить у свій новий колектив конкурентів українця

Колишній тренер лондонського Челсі Томах Тухель бажає підлаштувати новий колектив під свій лад. Німецький фахівець потребує у складі гравців, якими колись керував.

Томас Тухель, який нещодавно став головним тренером мюнхенської Баварії, готовий запросити до стану "пивоварів" футболістів, з якими працював у Лондоні. Серед гравців є і конкуренти Михайла Мудрика.

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Збирає стару гвардію

Челсі не приховує, що клуб відкритий до розпродажу низки своїх виконавців, чим і готовий скористатись колишній наставник "аристократів" Томас Тухель. До того ж, лондонці скоріше відпустять своїх футболістів до німецького гранда, аніж до одного з англійських конкурентів. Екснаставнику "пенсіонерів" знадобилося відразу четверо гравців нинішнього складу Челсі.

Томас Тухель бажає запросити у мюнхенський колектив Едуарда Менді, Мейсона Маунта, Крістіана Пулішіча та Кая Хаверца. Сенегальський голкіпер страждає від частих травм, та ще й частенько програє позицію з перших хвилин Кепі, хоча за часів Тухеля Менді був номером один у Челсі. Маунт та Пулішіч також не є стабільними гравцями стартового складу, на відміну від Хаверца, проте і той грає на незвичній для себе позиції центрального форварда.

Відхід з команди низки атакувальних футболістів зменшить щільність конкуренції гравців, які виступають попереду. До того ж, певні виконавці могли б отримати більше "повітря" та краще проявити себе у матчах лондонського колектива, зокрема і Михайло Мудрик.

Тухель в стані "аристократів"