Схоже на виправдання: тренер Баварії знайшов дві причини вильоту з Ліги чемпіонів

У середу, 19 квітня, Баварія вилетіла із Ліги чемпіонів. Нічия у матчі-відповіді не дозволила мюнхенському клубі пройти Манчестер Сіті.

На гол Ерлінга Голанда, Баварія відповіла реалізованим пенальті від Йозуа Кімміха наприкінці зустрічі 1:1. Перша зустріч цих клубів у чвертьфіналі Ліги чемпіонів закінчилась розгромною перемогою "містян" 3:0.

До теми Мінімально атакуючи: Манчестер Сіті зіграв у нічию з Баварією та вийшов у півфінал ЛЧ

Тухель: Я навіть не побачив, за що був призначений пенальті

Головний тренер Баварії Томас Тухель знайшов фактори, які завадили його команді дати гідний бій та перемогти.

Дві речі були не на належному рівні: газон і суддівство. Рефері я б поставив шістку за кожне рішення, від першого до останнього. Я навіть не побачив, за що був призначений пенальті,

– заявив Тухель.

Нагадаємо, що головний арбітр Клеман Тюрпен вилучив Тухеля на трибуни через надмірні емоції.

Відзначимо, що німецький наставник очолює Баварію з 25-го березня 2023 року.

Наставник уклав контракт до кінця червня 2025 року.

На чолі команди Тухель провів 6 матчів, у яких його команда здобула дві перемоги при стількох же поразках та ще у двох зустрічах була зафіксована мирова.

Тепер Баварія після вильоту з ЛЧ бореться лише на одному фронті. Мюнхенці з 59 очками лідирує у турнірній таблиці Бундесліги. Перевага над другою Боруссією Дортмунд складає лише 2 бали. Попереду у мюнхенського клубу шість матчів німецької першості.

У найближчому матчі Баварія зіграє на виїзді проти Майнца (22 квітня).