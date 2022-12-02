Футболіст збірної Німеччини натякнув на можливе закінчення кар'єри після фіаско на ЧС-2022
Джерело:Sky Sports
Поєдинок проти Коста-Рики став останнім для збірної Німеччини на чемпіонаті світу-2022 з футболу. "Бундестім" завершив груповий раунд перемогою, але не пробився у плей-офф Мундіалю.
На чемпіонаті світу-2022 у Катарі підопічні Ганс-Дітера Фліка здобули максимально усі результати – поразка від Японії (1:2), нічия з Іспанією (1:1) та перемога над Коста-Риком (2:4). "Бундестім" із 4 очками та на третьому місці у групі "Е" прощається з Мундіалем-2022.
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Мюллер: Не знаю, що буде далі
Після поєдинку нападник Томас Мюллер заговорив про можливе закінчення кар'єри у збірній Німеччини. Футболісту складно гадати, що буде у майбутньому.
Гравець Баварії засмучений невиходом у плей-офф ЧС-2022.
Це катастрофа для нас. Не знаю, що буде далі, але якщо це мій останній матч за збірну Німеччини, то я хочу сказати, що був неймовірно щасливий грати за національну команду. У нас були чудові моменти. Дуже прикро, що все так вийшло, а наша перемога ніяк не вплинула на вихід із групи,
– сказав футболіст.
Кар'єра Мюллера у збірній Німеччини
- Протягом кар'єри Томас виступав у різних вікових групах збірної Німеччини. За головну команду "бундестім" дебютував 3 березня 2010 року. Сталось це у товариському матчі проти Аргентини, у якому німці мінімально поступились супернику (0:1).
- Загалом за майже 12 років у збірній зіграв 121 поєдинок, у яких забив 44 голи та зробив 40 результативних передач. Також заробив 5 жовтих карток.
- На ЧС-2022 провів 3 неповних поєдинки, але не відзначився гольовими діями.
- У 2014-му році разом зі збірною Німеччини став чемпіоном світу у Бразилії.