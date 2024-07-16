“Усім людям набридли війни": президент МОК виступив з провокативною заявою до вболівальників

Президент МОК Томас Бах звернувся до вболівальників напередодні Олімпійських ігор-2024. Він виступив з доволі провокативною заявою.

Міжнародний олімпійський комітет дозволив російським і білоруським спортсменам змагатися на Олімпіаді-2024 в Парижі, однак у статусі "нейтральних" і за відповідних критеріїв. Це викликало обурення представників України та кількох інших країн, а також вболівальників.

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“Мирна” заява Баха

Він зазначив, що мільйони людей з нетерпінням чекають на Олімпіаду і додав, що у світі всім набридли конфлікти та війни.

У той час, коли світ роздирають стільки конфліктів і розбіжностей, людям усюди набридла ненависть, війни, агресія та фейкові новини. На цьому геополітичному тлі ми раді, що наші численні зусилля протягом останніх років дозволяють нам об’єднати спортсменів з територій усіх 206 національних олімпійських комітетів та олімпійську команду біженців МОК у мирному змаганні,

– заявив Бах.

Зокрема, він вважає, що всі спортсмени мають жити мирно в Олімпійському селищі попри те, що їх країни знаходяться у стані війни.

“Це означає, що навіть якщо їхні країни перебувають у конфлікті чи у стані війни, їхні спортсмени змагатимуться, дотримуючись одних правил. Вони будуть мирно жити разом під одним дахом в Олімпійському селищі. 10 500 найкращих спортсменів світу надішлють це надихаюче послання єдності, надії та миру з Франції у світ. Завдяки відкритості, повазі, інклюзивності та справжній солідарності, кожен почуватиметься як удома на Олімпійських іграх у Парижі 2024. Більш ніж половина всього населення світу слідкуватиме за цими Олімпійськими іграми та надихатиметься цими меседжами”, – додав глава МОК.

Готовність до Олімпіади-2024

Томас Бах розповів і про готовність до турніру.

Все готово: спортсмени готові, вся Франція готова, Олімпійський рух готовий. Давайте зберемося разом, щоб відсвяткувати та разом насолодитися видовищними Олімпійськими іграми в Парижі 2024. Ці Олімпійські ігри будуть присвячені спорту – і не тільки спорту. Нашим французьким олімпійським друзям я кажу: Allez les Bleus! (“Вперед, сині” – 24 канал),

– розповів глава МОК.

Томас Бах вже неодноразово виступав з "мирними" заявами. Навіть попри погрози росіян у його бік, він все одно прагне до хорошого відношення до "нейтральних" спортсменів.

Відзначимо, що Олімпійські ігри-2024 розпочнуться у Парижі 26 липня.