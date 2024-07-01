“На Олімпіаді всі будуть рівні”: голова МОК дав коментар на дискусії про права людини

Глава Міжнародного олімпійського комітету, Томас Бах, взяв участь у дискусії про права людини при Раді ООН. Там він розповів про права спортсменів на Олімпійських іграх-2024.

Міжнародний олімпійський комітет дозволив російським та білоруським спортсменам змагатися на Олімпіаді-2024 в Парижі. Однак представники ворожих країн повинні відповідати критеріям "нейтральності", зокрема не підтримувати війну в Україні, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Коментар Баха щодо прав спортсменів на Олімпіаді-2024

Глава МОК заявив, що всі учасники Ігор в Парижі будуть рівні незалежно від політичних або будь-яких інших переконань.

Спортсмени повинні мирно співіснувати під одним дахом в Олімпійському селі. Головне право людини – декларація про світ. І на Олімпійських іграх усі люди рівні незалежно від політичних переконань, релігійних поглядів, сексуальної орієнтації тощо. Цей принцип недискримінації необхідний для того, щоб спорт сприяв розвитку миру та взаєморозуміння між усіма людьми,

– розповів Томас Бах.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри-2024 розпочнуться 26 липня і відбуватимуться до 9 серпня в Парижі.