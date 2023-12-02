Вивчають геополітичну ситуацію: МОК досі не визначився з атлетами країни-терористки

Пів року залишається до старту Олімпійських ігор 2024 в Парижі. Проте досі МОК не прийняв остаточне рішення щодо допуску атлетів з країн агресорів до найбільших спортивних змагань.

Виконком Міжнародного олімпійського комітету з метою перевірки готовності об'єктів до Ігор-2024 відвідав олімпійське селище у Парижі. У цьому заході взяв участь президент МОК Томас Бах.

Читайте також Чи буде Україна бойкотувати Олімпіаду через присутність росіян: відповідь Мінспорту

Бах: Рішення ухвалять в березні

Під час відвідування селища спортивний функціонер прокоментував ймовірний допуск росіян та білорусів до Олімпіади-2024. За словами Баха, це рішення ще не обговорювалося. Комітет продовжує вивчати ситуацію.

Тобто двох років війни президенту МОК не вистачило, щоб визначитися стосовно дій проти агресора.

"Ми вивчатимемо геополітичну ситуацію та її вплив на спорт.

Ми візьмемо до уваги нещодавнє рішення ООН у цій справі, яке закликає до олімпійського перемир'я та підтримує підхід МОК.

Залежно від того, що буде почуте на цьому Олімпійському саміті, Виконком МОК ухвалить рішення протягом найближчих місяців, тобто на своєму засіданні у березні", – розповів Бах.