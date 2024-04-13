"Готовий до будь-якого суперника": відомий промоутер – про найближчі плани Богачука

Українець Сергій Богачук може стати новою зіркою першої середньої ваги. Промоутер Том Леффлер впевнений, що 28-річний боксер готовий дати бій будь-якому представнику дивізіону.

Менеджер Том Леффлер, який представляє інтереси тимчасового чемпіона WBC у першій середній вазі українця Сергія Богачука, поділився найближчими планами свого підопічного. Керуючий директор 360/GGG Promotions вірить у потенціал українця.

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Гучна заява промоутера Богачука

За словами Тома Леффлера, його клієнт готовий до будь-якого суперника. Це продемонстрував попередній поєдинок Сергія Богачука.

"Сергій отримав великий досвід у своїй кар'єрі, особливо в останньому бою, який тривав 12 раундів та завершився перемогою над бійцем світового класу Браяном Мендосою. Після цього виступу він готовий до будь-якого суперника у своєму дивізіоні", – сказав Леффлер.

У попередньому поєдинку Сергій виграв титул тимчасового чемпіона WBC, перемігши одностайним рішенням суддів американця Браяна Мендосу.

На професіональному рингу в Богачука 24 перемоги, 23 з них здобуті нокаутом. На жаль, в пасиві Сергія є одна поразка від американця Брендона Адамса.