Том Бреді виграв 7-й Супербоул: жодна команда в американському футболі не має стільки перемог

В США розіграли Супербоул LV. Титул виграла команда Тампа-Бей Бакканірс, яка розгромила Канзас-Сіті Чіфс. А головним героєм матчу став квотербек переможців Том Бреді.

Цей матч привертав до себе чималу увагу. Це вперше в історії матч відбувався на стадіоні одного з фіналістів. Щасливчиком стала Тампа, а гра відбулася на Raymond James Stadium.

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Та головною стала дуель між двома квотербеками – Томом Бреді з Тампи та Патріком Махоумсом з Канзас-Сіті. Першому – 43 роки, і він шість разів перемагав у фіналах Супербоулу. А для американського футболу особа Бреді – легендарна, на рівні Кріштіану Роналду у футболі.

Щодо Махоумса, то він теж зірка. І найбільш високооплачувана зі своїм контрактом на 503 мільйони доларів за 10 років. Але лише однією перемогою в Супербоулі.

Та Бреді в цьому сезоні зробив те, що мало кому вдавалося до нього. У 2020 році він пішов з Нью-Інгленд Патріотс, з якими шість разів вигравав Супербоул, і де провів всю свою кар'єру. І перейшов до Тампи, яка здобула лише одну перемогу в Супербоулі, а у плей-офф не виходила з 2007 року. І перейшов не сам. Через нього свою кар'єру відновив його не менш відомий партнер Роб Гронковськи, який у 2019 році пішов зі спорту.

Попри всі очікування, рівного бою не відбулося. Ще на велику перерву команді пішли за рахунку 21:6. А до кінця матчу на табло було 31:9. Гравці Канзас-Сіті не змогли занести жодного тачдауна і набрали всього 9 очок (3 забитих філд-голи). Натомість Бреді зробив 21 точну передачу з 29 на 201 ярд, а також заробив три тачдауна. Тож саме його і визнали найкращим гравцем.

Для Бреді це сьома перемога у Супербоулі. Стільки не має жоден клуб. Ті ж Нью-Інгленд Патріотс мають лише шість перемог, які й здобули з квотербеком. Стільки ж – Піттсбург Стілерз.