У Токіо стартувала церемонія закриття Олімпіади-2020: фото

Олімпійські ігри-2020 в Токіо майже завершені. В неділю, 8 серпня, розпочалася церемонія закриття Олімпіади-2020.

Олімпійські ігри 2020 стартували 23 липня. І тривали 16 днів. 8 серпня були розіграні останні медалі. Після чого розпочалася церемонія закриття.

До теми Медальний залік України на Олімпіаді в Токіо

Спочатку відбувся парад прапороносців своїх країн. В Україні цю честь довірили веслувальниці Людмилі Лузан, яка принесла Україні дві нагороди – срібло та бронзу.



Прапороносці на закриття Олімпіади-2020 / Фото Getty Images

Важливо! На Олімпіаді-2020 збірна Україна здобула одну золоту, шість срібний та 12 бронзових медалей. Загалом з 19 медалями українці посіли 44 місце в загальному медальному заліку.

Вже після цього відбувся і парад атлетів, коли вийшли і решта спортсменів, які ще залишалися в Токіо (через карантинні обмеження спортсмени могли прибути за 5 днів до виступу, і покинути Японію через два дні).



Українська збірна під час закриття Олімпіади-2020 / Фото Getty Images

Коли олімпійці вже зібралися на стадіоні, організатори провели візуальне шоу, показавши "дух спортсмена, який змагається".

Далі був музичний виступ про "повсякденне життя в Токіо".