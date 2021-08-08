У Токіо стартувала церемонія закриття Олімпіади-2020: фото
Олімпійські ігри-2020 в Токіо майже завершені. В неділю, 8 серпня, розпочалася церемонія закриття Олімпіади-2020.
Олімпійські ігри 2020 стартували 23 липня. І тривали 16 днів. 8 серпня були розіграні останні медалі. Після чого розпочалася церемонія закриття.
До теми Медальний залік України на Олімпіаді в Токіо
Спочатку відбувся парад прапороносців своїх країн. В Україні цю честь довірили веслувальниці Людмилі Лузан, яка принесла Україні дві нагороди – срібло та бронзу.
Прапороносці на закриття Олімпіади-2020 / Фото Getty Images
Вже після цього відбувся і парад атлетів, коли вийшли і решта спортсменів, які ще залишалися в Токіо (через карантинні обмеження спортсмени могли прибути за 5 днів до виступу, і покинути Японію через два дні).
Українська збірна під час закриття Олімпіади-2020 / Фото Getty Images
Коли олімпійці вже зібралися на стадіоні, організатори провели візуальне шоу, показавши "дух спортсмена, який змагається".
Далі був музичний виступ про "повсякденне життя в Токіо".