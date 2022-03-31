На тлі війни в Україні: ФІФА визнала російську мову однією з офіційних

Конгрес ФІФА відбувся у четвер, 31 березня, у Досі. Зокрема були ухвалені зміни до статуту.

Проти було лише 4 делегати

У ФІФА вирішили збільшити кількість мов, які будуть офіційними у листуванні та документах організації. Тож три мови тепер мають офіційний статус.

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До цього списку увійшла арабська, португальська та російська. "За" проголосували 187 делегатів Конгресу, а "проти" – лише 4.

У ФІФА ще раніше повідомляли про наміри збільшити кількості офіційних мов. Схоже, що організація проігнорувала злочинні дії окупантів на території України.

До цього статут передбачав використання трьох мов у документації та спілкуванні з асоціаціями-членами: англійська, іспанська та французька.

П’ята мова – німецька. Вона також має статус офіційної з юридичних причин, оскільки штаб-квартира ФІФА розташована у німецькомовній Швейцарії, в Цюриху.

Також передбачалося, що на під час конгресу розглянуть питання щодо виключення Росії з ФІФА. Проте цього так і не сталося.