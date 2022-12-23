Лідерка збірної Норвегії з біатлону відновила підготовку до етапів Кубка світу

Титулована норвезька біатлоністка Тіріль Екгофф повернулась до тренувального процесу. Олімпійська чемпіонка пропустила старт сезону через проблеми зі здоров'ям.

Радісну новину для прихильників Тіріль Екгофф повідомив менеджер збірної Норвегії Пер-Арне Ботнан. Однак ще зарано говорити про повернення до виступів на етапах Кубка світу. Наразі біатлоністка лише розпочинає тренувальний процес, адже пропустила літні збори команди.

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Повернення, якого всі так чекали

Тіріль тренується, але ще не готова до змагань,

– сказав Ботнан.

Нагадаємо, що Екгофф пропустила старт сезону-2022/2023 через проблеми, які з'явились після перенесеного коронавірусу, тому взяла паузу у професійній кар'єрі. Також у Тіріль були проблеми зі сном. Норвежку підтримала інша титулована біатлоністка з Італії Доротея Вірер, яка теж раніше мала проблеми зі сном.

За відсутності Екгофф лідерство у жіночій команді Норвегії взяла на себе Інгрід-Ландмарк Тандреволд.

Відзначимо, що збірна Норвегії підтримала українських біатлоністів та Україну на змаганнях після лютого. На одязі норвежців були синьо-жовті сердечка та прапори.

Виключенням не стала Тіріль Екгофф, яка заявляла, що думає про український народ. Вона не розуміла, як вона веселиться, змагається, поки українські біатлоністи перебувають під постійними обстрілами.