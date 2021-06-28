Тікати з Криму мене змусили росіяни, а не українці, – півзахисник збірної Швеції Свенссон

Проти збірної України на Євро-2020 може зіграти півзахисник Густав Свенссон. Шведський футболіст має досвід виступів в Україні. А нашу країну був змушений покинути через вторгнення російських військ в Крим.

Влітку 2012 року Густав Свенссон став гравцем сімферопольської Таврії. Хоча гравець міг потрапити і в інший український клуб, адже був на перегляді й у Дніпрі, і в Динамо. І став першим шведським футболістом в історії чемпіонатів України.

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Але виступав він тут лише до березня 2014 року. Допоки російські військові не вторглися в Крим.

Тікати з Криму мене змусили росіяни, а не українці,

– відзначив Густав Свенссон.

Покидати захоплений півострів Свенссону довелося на автобусі. Аеропорти на той час вже були закриті. З транспортом допоміг клуб. Але по дорозі виникли проблеми.

"До нас в автобус зайшли російські військові, наставили на всіх ліхтарики та питали "Хто ви такі та чому їдете звідси?", – розповів Густав Свенссон.

Відповідати на питання доводилося, показуючи свій паспорт, коли тобі в обличчя ціляться з автомата.

Важливо! Про свою втечу з Криму Свенссон розповідав в інтерв'ю у 2020 році . І тоді пригадав, як в останній вечір коли він ще був в Сімферополі, вони сиділи в ресторані, а на інші стороні вулиці був снайпер. І втікати з Криму довелося в Донецьк, і лише звідти вилітати з України.

Та все ж Свеннсону вдалося благополучно з родиною покинути Крим (разом з ним виїжджала його дружина Сара та її батьки, які навідували їх).

"У мене залишилися лише хороші спогади про Україну, український народ, футболістів та свій старий клуб", – розповів Густав Свенссон.