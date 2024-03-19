Черговий шанс для Луніна: Куртуа отримав нову травму

Основний голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа отримав розрив меніска. Через це 31-річний бельгієць вже не зможе зіграти у поточному сезоні.

Бельгійський голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа отримав нову травму. Основний воротар "вершкових" залишив тренування в сльозах після того, як відчув біль у правому коліні.

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Конкурент Луніна знову травмувався

У Куртуа діагностовано розрив внутрішнього меніска правого коліна. Травму він отримав під час тренування Реала у вівторок, 19 березня.

Через це пошкодження 31-річний бельгієць не зможе грати як мінімум до кінця поточного сезону.

Можна очікувати, що українець Андрій Лунін до літа продовжить отримувати стабільну ігрову практику і доводити свої зазіхання на місце першого номера.

Нагадаємо, в серпні Куртуа отримав важку травму передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Через це з того часу Тібо ще не з'являвся у матчах на футбольному полі.

У сезоні-2023/2024 Андрій Лунін зіграв 23 матчі за "вершкових" у всіх турнірах – це більше, ніж він провів поєдинків за 5 попередніх кампаній у "королівському клубі". У цьому сезоні українець пропустив 19 голів та 10 разів залишав свої ворота "сухими".