Кількість шансів Луніна може збільшитись: Куртуа під загрозою пропуску великого турніру

Андрій Лунін, скоріше за все, ще отримає нагоду проявити себе в основі мадридського колектива. Все через проблеми зі здоров'ям провідного гравця Реала Тібо Куртуа.

Тібо Куртуа близький до того, аби пропустити матчі клубного чемпіонату світу. Все через травму, яку бельгієць отримав напередодні матчу з Мальоркою.

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Лунін тримає кулачки

Травма бельгійського воротаря дала змогу зіграти Андрію Луніну зі стартових хвилин у матчі Реала проти Мальорки у рамках Ла Ліги. Та от проблеми зі здоро'ям Куртуа можуть виявитись серйознішими і не зникнути за один поєдинок.

Бельгійський голкіпер пошкодив м'яз лівої ноги на розминці перед матчем чемпіонату Іспанії. Ця травма загрожує голкіперу пропуском матчів клубного чемпіонату світу. Участь Реала на турнірі датована на восьме лютого. Тоді "вершкові" в рамках півфіналу повинні протистояти єгипетському Аль-Ахлі. Андрій Лунін ще ніколи не грав на клубному ЧС.

Андрій Лунін в стані "вершкових"