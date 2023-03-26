Куртуа отримав травму в збірній Бельгії: Лунін знову може стати основним воротарем Реала

Український воротар Андрій Лунін є дублером у складі мадридського Реала. Та в цьому сезоні він вже отримав декілька шансів вийти на поле та зіграти. Чергова така нагода може знову бути через травму Тібо Куртуа.

Лунін в цьому сезоні зіграв 11 матчів за Реал. 10 з них були через те, що травми отримав Тібо Куртуа. Саме завдяки цьому українець і двічі зіграв в Лізі чемпіонів, і на Клубному чемпіонаті світу був основним голкіпером.

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Та коли Куртуа здоровий, то саме Лунін перебуває в запасі. Однак після матчів збірних у відборі на Євро-2024, Лунін знову може повернутися в основу Реала.

У п'ятницю, 24 березня, Бельгія на виїзді розгромила Швецію. Саме за бельгійців виступає Куртуа, і він відіграв весь матч. Та вже вранці в неділю, 26 березня, Куртуа був змушений покинути розташування збірної Бельгії. Причиною стало ушкодження, яке він отримав – в нього розтягнення м'яза.

Скільки часу знадобиться Куртуа на відновлення – поки невідомо. Свій наступний матч Реал проведе вже в неділю, 2 квітня, коли прийматиме Вальядолід. А на 5 квітня у "вершкових" запланований матч-відповідь проти Барселони в півфіналі Кубка Іспанії.

Ще до цього в збірної Бельгії запланований товариський матч проти Німеччини 28 березня.