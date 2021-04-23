На ті ж граблі! Веслувальниця Танько судитиметься за місце в олімпійській збірній України

До багатостраждальних Олімпійських ігор у Токіо, старт яких через пандемію коронавірусу змістили на рік, залишилося рівно три місяці. Якщо все буде гаразд і епідеміологічна ситуація у світі дозволить, Олімпіада розпочнеться 23 липня. Відповідно на фінішну пряму в ці дні виходять усі зовнішні та внутрішні відбори на Ігри. З їх спортивними й неспортивними баталіями.

Здавалося б, найлегше уникнути суб’єктивного підходу тим видам спорту, де найкращий визначається за часом. Хто швидший – той вище. Проте й там усе, виявляється, не так однозначно. Найсвіжіший приклад – веслування на байдарках. 12 квітня в Дніпрі відбувся Кубок України пам’яті олімпійської чемпіонки Юлії Рябчинської, за результатами якого тренери мали визначити учасників Олімпіади в Токіо. В тих чотирьох видах, у яких наша країна має ліцензії. У веслуванні на байдарках таких дві – у двійці та четвірці на 500 метрів серед жінок.

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Згідно з тренерським рішенням, до основного складу команди потрапляли п’ять найкращих дівчат за сумою двох індивідуальних заїздів Кубка України на дистанціях 200 і 500 метрів. Спортсменка, яка посіла шосте місце, залишалася в резерві. На Іграх в обох екіпажах буде представлена найкраща з п'ятірки, а решту представниць у двійці та четвірці визначатиме тренерський штаб.

За підсумками змагань найкращу суму показала чемпіонка Європейських ігор-2019 волинянка Марія Повх. Другою на Ігри кваліфікувалася бронзова призерка Євроігор-2015 Анастасія Тодорова. Третьою – Людмила Куклиновська, яка виграла Європейські ігри-2019 в Мінську в екіпажі-двійці разом із Повх. Найбільшою сенсацією стало четверте місце Юлії Юрійчук з Умані. П’ятою стала бронзова призерка чемпіонату світу-2018 Марія Кічасова-Скорик, а її землячка з Полтави, 23-річна Діана Танько з шостим часом відповідно змушена задовольнитися роллю резервістки.

Однак на ділі ситуація виявилася не настільки однозначною. Тренери Діани Танько підкреслюють, що час, який судді внесли в протокол Кубка України, не має нічого спільного з реальними показниками їх підопічної. І керуються при цьому не прихованими для обивателя даними, а відеодоказами – Кубок України транслювався в прямому ефірі на телеканалі XSport.

Згідно з протокольними даними, Кічасова-Скорик за сумою двох заїздів випередила Танько на 0,81 секунди. Проте з відео, яке покадрово розібране фахівцями, можна помітити, що на 500-метрівці Діана, фінішувавши на п’ятому місці, випередила Марію на 1,3 секунди. А на 200-метрівці Кічасова-Скорик виграла у Танько на 0,7 секунди на 200 метрів, втім, в офіційних протоколах вказали перевагу Кічасової-Скорик над Танько у 2,41 секунди. За підрахунками суддівської колегії за сумою двох дистанцій Кічасова-Скорик виграла 0,81 секунди у Танько, хоча на справді Танько виграла у Кічасової 0,51 секунди.

Покроковий відеоаналіз

Зняти суперечності могло б відео з фінішного створу, яке в організаторів змагань – Федерації з веслування на байдарках і каное, вірогідно, є. Але його надавати зацікавленим сторонам чи поширювати публічно не поспішають. Тому, власне, Діана Танько і її тренери вирішили звернутися до відомого спортивного юриста Юрія Юрченка і відстоювати свої права у суді.

Для мене всі спортсмени рівні. Я треную і Марію, і Діану, і Тодорову, і Куклиновську, п’ять років тренував Повх. Від мене результати Кубка України не залежать. Усі питання до суддівської бригади. Є регламент змагань, у якому вказані критерії фіксації часу, регламент затвердження заїздів. За цим стежать судді. Так само не до мене питання, чому немає відео з фінішного створу. Це не мої функції. У Кубку України національної збірної взагалі немає. Є окремо взяті спортсмени, які крізь ці змагання відбираються і лише потім потрапляють до мене. Я приймаю команду, яка визначається згідно з системою відбору. Коли моєю думкою поцікавляться, я її висловлю,

– стверджує головний тренер жіночої збірної України з веслування на байдарках Олексій Семикін.

Зауважимо, що прізвище Кічасової фігурувало п’ять років тому в скандалі часів відбору на Олімпіаду-2016 у Ріо-де-Жанейро. Напередодні тієї Олімпіади теж спалахнув конфлікт, оскільки Марію збиралися включити до складу команди всупереч спортивному принципу, замість вінничанки Світлани Ахадової, яка заслужила місце в екіпажі четвірки згідно з критеріями відбору. За інформацією наших джерел, поступився тоді тренер збірної лише після того, як за Ахадову вступився особисто тодішній прем’єр-міністр України, колишній мер Вінниці Володимир Гройсман.

Після того Світлану залишили в спокої, а Кічасову намагалися ввести в команду замість Марії Повх, яка в одиночці стала на відбірних змаганнях другою. Таке рішення тренерський штаб мотивував тим, що Повх начебто некомандний гравець, хоча саме Марія принесла Україні найбільше медалей і здобула їх саме в екіпажах. Врешті, поки велися дебати щодо комплектації четвірки, екіпаж не зміг повноцінно підготуватися і на Олімпіаді-2016 став четвертим. А медаль виглядала цілком реальною.

Тепер, за три місяці до старту нових Ігор, історія повторюється. При цьому Діана Танько, попри юний вік, миритися з роллю резервістки не збирається і буде відстоювати свої права до кінця. Адже спортивний вік короткий і ніхто не може гарантувати, що вдасться пробитися на наступну Олімпіаду...

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