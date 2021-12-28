Ти розумово відсталий, – чемпіон Формули-1 розповів про мотивацію від батька

Чемпіон Формули-1 2021-го року Макс Ферстаппен пригадав своє дитинство. Гонщик розповів про мотивацію від свого батька.

"У тебе нічого не вийде"

Ферстаппен згадав про свої стосунки з батьком – колишнім пілотом Формули-1 Йосом Ферстаппеном. Він зізнався, що чув він нього безліч неприємних слів.

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Скільки разів я чув від нього, що стану водієм вантажівки. А все через те, що батько вважав, що я був розслабленим і часом лінивим,

– розповів Макс.

Чемпіон Формули-1 наголосив, що батько ніколи не вірив в успіх сина.

"Ти розумово відсталий", "тупа свиня", "у тебе нічого не вийде" і все в такому дусі. Ці фрази добре показують той час", – зазначив Ферстаппен.

Та попри це, нідерландський гонщик заявив, що такі слова дуже добре його мотивували.

"Мій батько завжди говорив прямо, якщо справи йшли не дуже добре, або я мало доклав зусиль. Це мотивувало мене: я хотів довести йому, що мені вдасться, що я швидкий", – додав пілот Red Bull.

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