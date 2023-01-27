А як же Шахтар: гравець "гірників" близький до переходу в англійський клуб

Бразильський півзахисник Тете найближчим часом може переїхати в АПЛ. Гравець все ще належить донецькому Шахтарю.

В послугах бразильця зацікавлений Лестер, який вже найближчим часом може оформити перехід Тете. Півзахисник наразі захищає кольори французького Ліона на правах оренди.

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Деталі потенційного трансферу

Переговори між "лисицями" та Тете перебувають на фінальній стадії, тому англійський клуб може оформити трансфер бразильця вже взимку. Раніше півзахисником цікавився ще й Лідс, але "павичі" перемкнули свою увагу на Вестона Маккенні з Ювентуса.

Контракт Тете з Шахтарем чинний до літа 2023-го року. Між Ліоном та "гірниками" є домовленість, що гравець відкритий до переходу у зимове трансферне вікно. У "ткачів" є опція викупу бразильця у розмірі 17,5 мільйонів фунтів, але поки невідомо чи Ліон готовий нею скористатись. Transfermarkt оцінює півзахисника в 25 мільйонів євро.

Тете у донецькому Шахтарі