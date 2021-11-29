Що ви знаєте про "Золотий м'яч": тест до 65 церемонії France Football

Французький журнал France Football 29-го листопада проведе 65-у в історію церемонію "Золотого м'яча". За найпрестижнішу індивідуальну премію поборються 30 футболістів. У день вручення "Золотого м'яча" рекомендуємо освіжити свої знання та пройти тест на сайті 24 каналу.

10 запитань про "Золотий м'яч"

У 2021 році головними претендентами на "Золотий м'яч" є гравець ПСЖ Ліонель Мессі та нападник Баварії Роберт Левандовський.

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У ЗМІ та соціальних мережах вже встигли опублікувати результати голосування. За однією з версій, перемогу здобув Мессі, за іншою – Левандовський. Хай там як, офіційних результатів немає.

Авторитетне видання BILD нещодавно опитало колишніх володарів "Золотого м'яча", кому б вони віддали "Золотий м'яч". Серед опитаних був Андрій Шевченко.

Колишній тренер збірної України на перше місце поставив Мессі й віддав другу сходинку Левандовському. Цікаво, що ідентичне питання поставили й Мессі. Аргентинець вибрав Неймара.

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65-а церемонія Ballon d’Or 2021 розпочнеться о 21:30.

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