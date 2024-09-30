"Забрали навіть труси та шкарпетки": непереможного боксера пограбували після бою Джошуа – Дюбуа

У суботу, 21 вересня, у Лондоні відбувся вечір боксу. Його головною подією стала битва Даніеля Дюбуа проти Ентоні Джошуа.

Цей поєдинок відвідали чимало зірок боксу. Серед них був і колишній дворазовий абсолютний чемпіон світу Теренс Кроуфорд.

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Деталі пограбування

Утім, поїздка до столиці Англії закінчилася для нього дуже неприємним інцидентом. На своїй сторінці в соцмережі X американець заявив про те, що його пограбували та звинуватив у цьому авіаперевізника – компанію British Airways.

"У нас проблеми. І мова не тільки в тому, що через вас я пропустив свій рейс. Але і в тому, що ваші вантажники розікрали мій багаж, вкрали все моє л**но, яке я придбав у Louis Store у Міжнародному терміналі. Мені потрібні відповіді. І чим швидше, тим краще. У мене є чеки на всі мої покупки. А це десятки тисяч доларів за взуття, одяг, аксесуари. Усе це витягли просто з моєї сумки. У нас реальні проблеми.

Залишили мене з однією парою штанів і двома сорочками. Забрали навіть труси та шкарпетки. Якого х***? Вкрали нові речі, які я купив дітям. Вам доведеться все це виправити. Причому швидко виправити. Заплатив 30 тисяч баксів за те, щоб мене пограбували", – написав Кроуфорд.

Цікаво. Під час вечора боксу на "Вемблі" Олександр Усик подарував Теренсу Кроуфорду пам'ятний годинник. Боксери зробили тоді спільне фото й американець був дуже вдячний своєму колезі.

Нагадаємо, що Теренс Кроуфорд досі залишається непереможним на професійному рівні. Він провів 41 бій, у кожному з яких тріумфував – 31 раз нокаутом.