"Вбивці, тварюки, нелюди": олімпійська чемпіонка емоційно прокоментувала теракт в Полтаві

Українська фехтувальниця Ольга Харлан шокована ударом росіян по навчальному центру в Полтаві. Дівчина висловила співчуття рідним жертв теракту.

Російські загарбники продовжують тероризувати українське населення. Окупанти вже більше двох років ведуть повномасштабну війну проти нашої країни та не цураються вбивати цивільних.

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Теракт в Полтаві

3 вересня росіяни атакували навчальний центр у Полтаві двома балістичними ракетами. Вже відомо про більше 40 жертв теракту, ще сотні людей отримали поранення.

Українська спільнота в шоці від теракту, в тому числі світ спорту. Атаку Росії на полтавців у себе на сторінці в інстаграм прокоментувала фехтувальниця Ольга Харлан.

Господи… Полтава. Немає слів. Ні, є. Вбивці, тварюки, нелюди. Співчуття рідним загиблих,

– написала спортсменка у сторіз.

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Внаслідок атаки частково була зруйнована одна з будівель Інституту зв'язку. Багато людей опинились під завалами, більшість з них навіть не встигли дістатися укриття.

Розбір завалів досі триває, тому кількість жертв ще може зрости. Крім того, поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило вікна та пошкодило фасад.