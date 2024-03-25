Олімпіада-2024 під особливою загрозою: у Франції побоюються терактів на кшталт "Крокус Сіті"

У Франції побоюються щодо забезпечення безпеки на Олімпійських іграх у Парижі. Причиною став теракт у торговому центрі "Крокус Сіті хол" під Москвою.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що теракт у торговому центрі "Крокус Сіті хол" під Москвою викликав побоювання у Франції щодо забезпечення безпеки на Олімпіаді в Парижі. За його словами, глави французьких спецслужб проведуть зустріч у четвер, "щоб обговорити всі висновки щодо атаки на Москву".

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У Франції стурбовані безпекою Олімпіади-2024

22 березня невідомі зі зброєю увірвалися до торгового центру "Крокус Сіті хол" під Москвою. Вони почали розстрілювати цивільних. У результаті інциденту відомо про понад 100 загиблих росіян та велику кількість постраждалих.

"Франція, оскільки ми захищаємо універсальні цінності та виступаємо за світськість... перебуває під особливою загрозою, особливо під час таких екстраординарних подій як Олімпійські ігри.

У нас дуже ефективна система розвідки. Ми припиняємо підготовку змов майже щомісяця", - сказав Дарманен.

Олімпійські ігри 2024 відбудуться з 26 липня по 11 серпня у столиці Франції Парижі.