У Лопеса виникли проблеми з наступним боєм

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес має провести наступний бій проти Джорджа Камбососа. Однак з організацією поєдинку виникли деякі проблеми.

Австралієць Камбосос – обов'язковий претендент на титул IBF, яким володіє Лопес. Досі боксери не домовилися про бій.

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Переговори щодо бою зайшли в глухий кут через високі фінансові запити бійців.

Тому IBF санкціонувала торги і переможець так званого боксерського аукціону отримає першочергове право організації бою, а виграшна ставка стане призовим фондом поєдинку.

Торги мають пройти у режимі онлайн 18 лютого. Втім, як інформує BoxingScene, боксери ще можуть домовитися без торгів.

Ринкова вартість цього бою дуже середня

Боб Арум, промоутер Лопеса, скептично висловився про бій Теофімо з Камбососом.

Повторюся, це не якийсь там мегабій. Не одна з тих мегаподій, які відбудуться навесні-влітку. І ринкова вартість цього бою дуже середня. Кажу як є. Подивимося, чим все закінчиться,

– сказав Арум.

. Бій Лопес – Камбосос планували організувати в Австралії, але на заваді став коронавірус. Ймовірно, поєдинок відбудеться 12 червня у США на Madison Square Garden у Нью-Йорку.