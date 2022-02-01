Тенісистка Цуренко анонсувала проведення в Україні турніру WTA
Джерело:Tribuna.com
Відома українська тенісистка Леся Цуренко анонсувала проведення в Україні як мінімум одного турніру WTA. Дата змагань невідома.
За словами тенісистки, поки що немає розуміння, в якому місті та на якому тижні це пройде, але є домовленості з WTA.
До слова Світоліна піднялася на 15 місце у рейтингу WTA, Калініна та Снігур оновили рекорди
Ці турніри заплановані на другу половину цього року. Усі українки з рейтингу WTA дуже раді підтримати проведення турніру WTA в Україні.
Я можу сказати, що один із турнірів WTA 125 на 99 відсотків пройде в Україні. Також є велика можливість, що відбудеться і турнір WTA 250,
– почала вона.
"Поки що я гравець WTA, але хочу розвивати турніри в Україні. Зараз у нас є гравець топ-10 Еліна Світоліна, Марта Костюк та Ангеліна Калініна – гравці топ-50, Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Катерина Козлова, я – це гравці топ-100. Незалежно від сьогоднішнього рейтингу. Щоб такі тенісистки грали в Україні, нам потрібний турнір WTA", – заявила Цуренко.
Останній матч Цуренко
- У січні Леся Цуренко у першому колі Відкритого чемпіонату Австралії не змогла нав'язати боротьбу лідеру посіву Ешлі Барті. Матч завершився з рахунком 0:6, 1:6.
- Цуренко в 11-й раз зіграла в основній сітці австралійського Шолома. У Мельбурні на рахунку киянки 6 перемог та 11 поразок.