Тенісистка Цуренко анонсувала проведення в Україні турніру WTA

Відома українська тенісистка Леся Цуренко анонсувала проведення в Україні як мінімум одного турніру WTA. Дата змагань невідома.

За словами тенісистки, поки що немає розуміння, в якому місті та на якому тижні це пройде, але є домовленості з WTA.

До слова Світоліна піднялася на 15 місце у рейтингу WTA, Калініна та Снігур оновили рекорди

Ці турніри заплановані на другу половину цього року. Усі українки з рейтингу WTA дуже раді підтримати проведення турніру WTA в Україні.

Я можу сказати, що один із турнірів WTA 125 на 99 відсотків пройде в Україні. Також є велика можливість, що відбудеться і турнір WTA 250,

– почала вона.

"Поки що я гравець WTA, але хочу розвивати турніри в Україні. Зараз у нас є гравець топ-10 Еліна Світоліна, Марта Костюк та Ангеліна Калініна – гравці топ-50, Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Катерина Козлова, я – це гравці топ-100. Незалежно від сьогоднішнього рейтингу. Щоб такі тенісистки грали в Україні, нам потрібний турнір WTA", – заявила Цуренко.

Останній матч Цуренко