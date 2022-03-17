"Те, що робить Путін – найжахливіша річ"

Промоутер прокоментував відсторонення російських спортсменів від міжнародних стартів.

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"Чи змішується зараз політика зі спортом? Ви повинні зрозуміти, що певною мірою боксери, та й спортсмени, не хочуть бути замішані в політику. Російську команду усунули від змагань на Олімпійських іграх. Люди тренувалися 4 роки, готувались до події.

Можна усунути когось від участі у змаганнях, але водночас помирають люди у країні, яку притиснули до землі. Тому слід звертати увагу на цей бік речей", – сказав Воррен.

"На жаль, те, що робить Путін – це велика ганьба. Я дивився новини сьогодні вранці, як жінка вийшла з банером під час випуску новин. Таке зробити – це справді мужньо. І в Росії є люди, у цьому немає сумніву, які проти війни", наголосив фахівець.

Але те, що робить зараз Путін — це нелюдяно. Те, що він робить – це найжахливіша річ,

– додав промоутер.