Тайсон офіційно перейшов у новий клуб

Офіційний сайт бразильського Інтернасьонала оголосив про перехід ексвінгера Шахтаря Тайсона в свої ряди.
Сторони підпишуть дворічний контракт. Презентація футболіста відбудеться найближчим часом.
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Тайсон є вихованцем Інтернасьонала. За першу команду дебютував у 2008 році і виступав за неї до 2010 року, коли перейшов до харківського Металіста.
У складі Інтернасьонала Тайсон в 2010 році став володарем Копа Лібертадорес – найпрестижнішого трофея південноамериканського футболу. За донецький Шахтар Тайсон виступав з 2013 року.
Що відомо про кар'єру Тайсона в Шахтарі
Загалом за "гірників" він провів 299 матчів у всіх турнірах, забивши 55 голів. Тайсон – єдиний бразилець, якому вдалося увійти до топ-20 футболістів в історії Шахтаря за кількістю матчів. Від осені 2017 року Тайсон протягом двох років був капітаном команди.
Тайсон шість разів ставав чемпіоном України у складі Шахтаря. Ще п'ять разів він вигравав Кубок України та чотири рази – Суперкубок України.