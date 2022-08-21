Не до бою з Усиком: у Тайсона Ф'юрі зарізали на смерть близького родича

Британський боксер розповів про трагедію в сім'ї. В ніч бою Усика проти Джошуа був вбитий на вулиці двоюрідний брат "Циганського короля"

У суботу Олександр Усик домігся великого успіху у Саудівській Аравії. Українець вдруге переміг Ентоні Джошуа та відстояв свої права на чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

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Тепер головною метою Олександра є битва за звання абсолютного чемпіона. Останнім поясом нині володіє Тайсон Ф'юрі, який все збирається на пенсію.

Правда, наразі англійцю не до думок про бокс. На своїй сторінці в інстаграм Ф'юрі розповів, що вночі у нього сталась трагедія в родині.

Мій двоюрідний брат був убитий минулої ночі ударом ножа в шию. Обурливо, що всякі ідіоти носять ножі. Це треба зупинити. Уряд Великої Британії повинен якомога швидше ввести суворіші вироки за злочини з використанням ножа. Це перетворюється в пандемію. Ви не розумієте, наскільки все погано, поки самі не зіткнетеся. Життя дуже цінне, його можна відібрати дуже швидко, насолоджуйтесь кожною миттю. Спочивай з миром, Ріко Бертон. Нехай Господь Бог подарує тобі гарне місце на небі. До зустрічі,

– написав Тайсон.

Кар'єра Тайсона Ф'юрі

Нагадаємо, що Ф'юрі свій останній бій провів ще 23 квітня цього року. Англійцю вдалось захистити пояс WBC від посягань Ділліана Вайта. Після цього "Циганський король" заявив про бажання закінчити кар'єру.

Загалом на рахунку Тайсона 32 перемоги в 33 поєдинках при одній нічиї. Саме він є основним претендентом на бій проти Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу.