Ф'юрі розпочав підготовку до наступного бою: хто може стати суперником Тайсона
Джерело:інстаграм Тайсона Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі, бажаний суперник Олександра Усика, офіційно повернувся до тренувань. Незабаром британець знову вийде на ринг.
Тренувальний табір розпочато
Британський боксер потішив своїх прихильників чудовою новиною – "Циганський король" повертається. Тайсон Ф'юрі поділився світлиною із першого тренувального дня.
Цікаво дізнатись Промоутер Ф'юрі розповів, коли може відбутися бій з Усиком
Перший день табору,
– підписав боксер.
Тайсон Ф'юрі відновив тренувальний процес / Скриншот зі сторіс боксера
Нагадаємо, що Усик викликав на ринг Ф'юрі на бій за звання абсолютного чемпіона світу. Однак Тайсон вимагав реваншу у грудні 2022 року. Українець же не планує повертатись на ринг швидше, аніж у новому 2023 році, аргументуючи це тим, що хоче залікувати старі травми. Пошкодження нагадали про себе після реваншу з Ентоні Джошуа.
Британець не хоче чекати 2023 року, а проведе бій ще у 2022-му. Спершу була інформація, що може відбутись британське дербі – Ф'юрі проти Джошуа.
Тепер вже стали поговорювати про поєдинок "Циганського короля" проти Луїса Ортіса або Енді Руїса.