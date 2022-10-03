Ф'юрі розпочав підготовку до наступного бою: хто може стати суперником Тайсона

Тайсон Ф'юрі, бажаний суперник Олександра Усика, офіційно повернувся до тренувань. Незабаром британець знову вийде на ринг.

Тренувальний табір розпочато

Британський боксер потішив своїх прихильників чудовою новиною – "Циганський король" повертається. Тайсон Ф'юрі поділився світлиною із першого тренувального дня.

Цікаво дізнатись Промоутер Ф'юрі розповів, коли може відбутися бій з Усиком

Перший день табору,

– підписав боксер.



Тайсон Ф'юрі відновив тренувальний процес / Скриншот зі сторіс боксера

Нагадаємо, що Усик викликав на ринг Ф'юрі на бій за звання абсолютного чемпіона світу. Однак Тайсон вимагав реваншу у грудні 2022 року. Українець же не планує повертатись на ринг швидше, аніж у новому 2023 році, аргументуючи це тим, що хоче залікувати старі травми. Пошкодження нагадали про себе після реваншу з Ентоні Джошуа.

Британець не хоче чекати 2023 року, а проведе бій ще у 2022-му. Спершу була інформація, що може відбутись британське дербі – Ф'юрі проти Джошуа.

Тепер вже стали поговорювати про поєдинок "Циганського короля" проти Луїса Ортіса або Енді Руїса.