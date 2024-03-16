"Не зупиняйте бій": Ф'юрі заявив про готовністю боксувати з Усиком, попри розсічення

Тайсону Ф'юрі необхідно перемогти українця Олександра Усика для того, щоб стати абсолютним чемпіоном світу. Стати "Циганському королю" на заваді може розсічення, яке нещодавно відтермінувало уніфікацію титулів.

У Саудівській Аравії 18 травня відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Ф'юрі не виключає, що розсічення відкриється під час бою з Усиком

Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Британець отримав розсічення, яке цілком може відкритися під час наступних боїв. Утім, Ф'юрі готовий боксувати навіть із ним.

"Все добре. Я не переймаюся через це. Я ніколи не переймався через розсічення. Від дати розсічення до дати бою пройде 15 тижнів. Рана загоюється приблизно за 8-9 тижнів, так що у мене достатньо часу. Якщо розсічення відкриється в бою, то хай йому грець. Повсюди буде кров, і що з того? Не зупиняйте бій.

Нехай він продовжується, це ж бій за титул абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Я поб'ю його. Враховуючи його репутацію, яку він заробив після перемог над Джошуа, це буде солодка перемога", – сказав Ф'юрі.

Усик та Ф'юрі досі не програвали на професіональному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинка, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.