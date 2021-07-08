Ф'юрі включив Усика в список вірогідних суперників після Уайлдера

Чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) поділився планами на наступних суперників. 24 липня британець поб'ється проти Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

Тайсон Ф'юрі заявив про готовність провести бій з Олександром Усиком.

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За словами "Циганського короля", після третього поєдинку з Деонтеєм Уайлдером він хоче зустрітися з рядом іменитих супертяжів, в тому числі і з українцем.

"У мене достатньо опонентів. Всі вони отримають свої п'ять хвилин слави, свою можливість провести бій з "Циганським королем". Як би там не було, боксер з хорошим ім'ям завжди отримує свій шанс.

Всі говорять про Джошуа і Уайлдера, але у нас ще є Олександр Усик, Ділліан Уайт, Енді Руїс, Джозеф Паркер. Хто ще? Луїс Ортіс, його я теж не збираюся списувати з рахунків. Є багато людей, націлених на титульний шанс ", – заявив Ф'юрі.

Ф'юрі – Уайлдер: перед боєм