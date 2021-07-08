Ф'юрі включив Усика в список вірогідних суперників після Уайлдера
Джерело:TalkSport
Чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) поділився планами на наступних суперників. 24 липня британець поб'ється проти Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).
Тайсон Ф'юрі заявив про готовність провести бій з Олександром Усиком.
До слова Ф'юрі – Уайлдер 3: гаряче промо запеклого бою – відео
За словами "Циганського короля", після третього поєдинку з Деонтеєм Уайлдером він хоче зустрітися з рядом іменитих супертяжів, в тому числі і з українцем.
"У мене достатньо опонентів. Всі вони отримають свої п'ять хвилин слави, свою можливість провести бій з "Циганським королем". Як би там не було, боксер з хорошим ім'ям завжди отримує свій шанс.
Всі говорять про Джошуа і Уайлдера, але у нас ще є Олександр Усик, Ділліан Уайт, Енді Руїс, Джозеф Паркер. Хто ще? Луїс Ортіс, його я теж не збираюся списувати з рахунків. Є багато людей, націлених на титульний шанс ", – заявив Ф'юрі.
Ф'юрі – Уайлдер: перед боєм
- Перший бій боксерів відбувся у 2018 році й завершився внічию попри те, що Ф'юрі побував у глибокому нокдауні. Тоді Деонтей Уайлдер захистив титул чемпіона WBC.
- Через 2 роки американець погодився дати реванш Ф'юрі. Британський боксер нокаутував Уайлдера та відібрав титул WBC.
- Для Уайлдера це була перша поразка в кар'єрі. Натомість Ф'юрі залишається непереможним.