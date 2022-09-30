Тайсон Ф'юрі хоче провести два поєдинка за вечір: хто серед претендентів

Британський боксер не може собі знайти місця через те, що майже ніхто не хоче з ним битись. Тепер "Циганський король" налаштований побитися одразу з кількома опонентами.

3 грудня Тайсон Ф'юрі має намір провести перший за сім місяців бій. У квітні "Циганський король" переміг Ділліана Вайта, захистивши чемпіонський пояс WBC у надважкій категорії.

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Спочатку британець оголосив про закінченнія кар'єри, але після другої перемоги Усика над Джошуа передумав. Проте схоже, що битися він буде не з кимось із них.

Нещодавно Ф'юрі дав згоду на бій із Махмудом Чарром. Тепер же у Тайсона виникла божевільна ідея провести два бої за один вечір.

Трохи ламав собі мізки. 3 грудня наближається. Махмуд Чарр погодився. Чому б мені не битися з двома бійцями за один вечір?! Махмуд Чарр і ще хтось! Це було б дуже круто. Я, ймовірно, буду першим чемпіоном WBC у надважкій вазі, який проведе два бої за один вечір. І це гарантований факт,

– висловився Ф'юрі.

Як Тайсон шукає суперників

Очікувалось, що після перемоги над Джошуа саме Усик буде битися із Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона. Втім, умовою Тайсона є бій у грудні цього року, однак Олександр вже не планує виходити в ринг у 2022 році.

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При цьому промоутер Ф'юрі допустив, що бій з Усиком може пройти у березні наступного року. А у грудні Тайсон може битись ще і з Джо Джойсом або власне із Ентоні Джошуа. Можливо, саме через великий вибір уявних суперників і змусив "Циганського короля" подумати про два бої за вечір.