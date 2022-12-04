На очах в Усика: Ф'юрі захистив титул WBC у фіналі трилогії проти в'ялого Чісори

Бій Тайсона Ф'юрі та Дерека Чісори став головною подією вечора боксу на "Тоттенхем Арені" у Лондоні. "Циганський король" завершив фінал трилогії без поразок.

Тайсон Ф'юрі втретє зустрівся з Дереком Чісорою на одному ринзі. У 2011-му та 2014-му роках перемогу святкував "Циганський король". Цікавості цьому поєдинку додав факт приїзду на бій у Лондон Олександра Усика, пише 24 канал.

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Не бокс, а театральна вистава

Вже з перших секунд Чісора кинувся на Ф'юрі. Тайсон відповів комбінацією ударів, які влучили по Дереку. Дуже складно було Чісорі, який виглядав дуже повільним у своїх діях.

Все могло закінчитись ще у першому раунді після удару у скроню Чісори.

Ф'юрі розпочав новий раунд подвійним аперкотом. Дерек опинився у куті під канатами та навіть не захищався від ударів Тайсона. Суддя дозволив продовжити бій.

Схоже, що Чісора вийшов на ринг проти Ф'юрі лише заради грошей. Дерек взагалі нічого не продемонстрував на ринзі за три раунди.

Наприкінці третього раунду Чісора та Ф'юрі опинились на настилі рингу.

Побиття Чісори

Бій повністю був під контролем "Циганського короля", який просто бавився з суперником. Чісора абсолютного ніякий вийшов на ринг.

Чісора постійно опинявся біля канатів, а Ф'юрі бився наче на тренуванні.

Чісора пропускав цілу гору ударів, але у його кутку продовжували лунати слова: "Відмінний захист". Схоже, що команда Дерека паралельно дивились інший поєдинок.

Суддя зупинив безжальне побиття у 10-му раунді. Трибуни зустріли таке рішення свистом.

Ф'юрі захистив звання чемпіона світу за версією WBC. Попереду хіба що бій проти Усика.