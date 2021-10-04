Тайсон буде на хвості в Усика, – батько Ф'юрі заявив про інтерес до бою з українцем

Джон Ф'юрі, батько чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі, заявив про інтерес до бою з Олександром Усиком. Батько боксера розповів про плани Ф'юрі.

Джон Ф'юрі: Це буде чудовий бій

Джон розповів, що Тайсон був розчарований поразкою Ентоні Джошуа у поєдинку з Усиком. Тепер, на думку команди Ф'юрі, проводити бій з Джошуа немає сенсу.

Це цікаво Ніколи не треба списувати Усика – він надзвичайно талановитий, – промоутер про бій з Ф'юрі

Уже в ніч з 9 на 10 жовтня Ф'юрі проведе захист титулу проти Деонтея Уайлдера. Батько Тайсона сподівається, що його син переможе. Після перемоги у планах Ф'юрі проміжний бій, а далі – зустріч з Усиком.

А потім ми підемо за поясами, де б то не було – в Англії, Україні, Німеччині, будь-якій точці світу. Тайсон буде на хвості в Усика. Це теж буде чудовий бій, оскільки вони обидва дуже технічні,

– заявив Ф'юрі-старший.

Також Джон Ф'юрі відсипав декілька компліментів на адресу 34-річного українця.

"Я обожнюю Олександра Усика. Повага Усику. Переміг гідний, і я бажаю йому удачі", – резюмував Джон.

Наступний бій Олександра Усика повинен відбутися проти Ентоні Джошуа. Після перемоги Усика в бою за титули WBO, WBA, IBF, IBO Джошуа активував опцію про реванш. Ймовірно, бій відбудеться у лютому – квітні 2022 року.