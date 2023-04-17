Втрата провідного гравця: німецький колектив бажає придбати футболіста Ворскли

Полтавськкий колектив може попрощатися з Таулантом Сефері. Легіонер "зелено-білих" зацікавив не зірковий німецький колектив.

Падерборн, який виступає у другій німецький Будеслізі, готовий запросити у свій колектив нападника Ворскли Тауланта Сефері. Відхід гравця може серйозно вплинути на полтавський колектив.

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Прогрес чи регрес

Албанський нападник отримав нагоду спробувати свої сили у німецькому чемпоінату, хоча й у другій за силою Бундеслізі. Сефері зацікавив Падерборн, який претендує на підвищення до елітного дивізіону Німеччини. "Синьо-білі" після 28-ми турів йдуть у турнірній таблиці Другої Бундесліги на шостій сходинці – від трерього місця, яке дозволяє поборотися за еліту, клуб відстає на 7 пунктів.

Проте полтавський колектив поки не прийняв остаточного рішення щодо майбутнього Тауланта Сефері. Все залежатиме від підсумків виступу команди в Уукраїнські Прем'єр-лізі, а також суми пропозиції щодо найкращого бомбардира команди, який у 25 матчах забив 9 голів і віддав 1 асист. Transfermarkt ж оцінює албанця у 700 тисяч євро.

Виступи Тауланта Сефері