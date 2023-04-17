Втрата провідного гравця: німецький колектив бажає придбати футболіста Ворскли
Джерело:SportArena
Полтавськкий колектив може попрощатися з Таулантом Сефері. Легіонер "зелено-білих" зацікавив не зірковий німецький колектив.
Падерборн, який виступає у другій німецький Будеслізі, готовий запросити у свій колектив нападника Ворскли Тауланта Сефері. Відхід гравця може серйозно вплинути на полтавський колектив.
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Прогрес чи регрес
Албанський нападник отримав нагоду спробувати свої сили у німецькому чемпоінату, хоча й у другій за силою Бундеслізі. Сефері зацікавив Падерборн, який претендує на підвищення до елітного дивізіону Німеччини. "Синьо-білі" після 28-ми турів йдуть у турнірній таблиці Другої Бундесліги на шостій сходинці – від трерього місця, яке дозволяє поборотися за еліту, клуб відстає на 7 пунктів.
Проте полтавський колектив поки не прийняв остаточного рішення щодо майбутнього Тауланта Сефері. Все залежатиме від підсумків виступу команди в Уукраїнські Прем'єр-лізі, а також суми пропозиції щодо найкращого бомбардира команди, який у 25 матчах забив 9 голів і віддав 1 асист. Transfermarkt ж оцінює албанця у 700 тисяч євро.
Виступи Тауланта Сефері
- Албанський футболіст свого часу встиг погразки за низку колективів з різних країн, а саме Работнічкі (Північна Македонія), Янг Бойз (Швейцарія), Тирана (Албанія) та інші менш імениті колективи.
- До полтавської Ворскли Сефері приєднався у 2020-му році з аобанської Тирани. "Зелено-білі" заплатити за Тауланта 500 тисяч євро. Наразі він найкращий голеадор полтавців, який в гонці бомбардирів УПЛ посідає третю сходинку (9 голів у активі та жодного з пенальті), проте навряд він зможе її виграти. Все через те, що у Артема Довбика 18 голів на рахунку.
- Сефері свого часу виступав за юнацькі молодіжні збірні Північної Македонії, а також зіграв навіть 2 матчі за дорослу команду. Проте згодом тренер юнацької збірної Албанії Албан Буши переконав Тауланта виступає саме за його збірну. Тоді Сефері і був заграний за юнацьку албанську команді, а згодом і за основну національну збірну. Наразі у активі Тауланта 11 матчів та 1 забитий у футболці збірної Албанії.