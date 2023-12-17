"Це наша місія": Степаненко пояснив, чому Шахтар зіграє матч у Японії

18 грудня на Японському національному стадіоні у Токіо донецький Шахтар проведе благодійний матч проти команди Авіспа Фукуока. Лідер "гірників" Тарас Степаненко пояснив важливість подібних поєдинків.

Півзахисник донецького Шахтаря Тарас Степаненко закликав й надалі допомагати Україні у війні проти Росії. На думку 34-річного футболіста, його колеги за цехом повинні нагадувати світу, що війна в Україні все ще триває.

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Степаненко закликав світ продовжувати допомагати Україні

"Усвідомлюючи, що відбувається у твоїй країні, ти маєш щодня посилати меседжі. Кожного дня. Це наша місія, наша мета, наша робота. Ми будемо їздити по країнах, посилатимемо меседжі, говоритимемо про це, будемо нагадувати людям по всьому світу, що війна в Україні все ще триває.

Це важко, щодня гинуть люди, і світ повинен допомагати та підтримувати Україну в цій важкій ситуації. Захистити, можливо, інші країни, європейські країни, інший світ, від таких країн як Росія, які роблять подібні речі", – сказав Степаненко.

Благодійний матч Авіспа Фукуока – Шахтар відбудеться 18 грудня на Японському національному стадіоні. Початок – о 12:00 за київським часом.