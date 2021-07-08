Тампа обіграла Монреаль і захистила титул володаря Кубка Стенлі: відео
Джерело:24 канал
Тампа-Бей захистила свій титул володаря Кубка Стенлі. 8 липня на своєму льоду виграла п'ятий поєдинок серії фіналу проти Монреаля.
Дубль Тампи
Тампа-Бей в п'яти матчах закрила фінальну серію проти Монреаля і захистила статус найсильнішої команди ліги. Монреаль не зміг пробити голкіпера господарів Андрія Василевського.
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Тампа перемогла з рахунком 1:0. Переможна шайба в активі Колтона. У підсумку – 1:0. У серії матчів рахунок став 4:1 на користь Тампи. Тріумфатори стали 9-ю командою в історії НХЛ, якій вдалося взяти два поспіль Кубка Стенлі.
Слід відзначити, що саме воротаря переможців було визнано MVP плей-офф. Василевський у 23 матчах оформив 5 "сухих" поєдинків.
Кого Тампа перемагала на шляху до трофея
- Флориду (4:2)
- Кароліну (4:1)
- Нью-Йорк Айлендерс (4:3)
- Монреаль (4:1).
Переможна шайба Колтона: відео