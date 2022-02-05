Такої підтримки ніколи не було у житті, – футзаліст збірної України про матч з Росією

Збірна України дала бій команді Росії, але все ж таки поступилася фавориту в півфінальному поєдинку чемпіонату Європи з футзалу.

Поразка від Росії означає, що Україна боротиметься за "бронзу" на Євро-2022. Суперником українців стала збірна Іспанії.

Як це було Україна прикро програла Росії та буде битись за 3 місце Євро-2022 з футзалу

Після матчу польовий гравець збірної України Євген Сірий зазначив, що для команди поєдинок проти Росії був надпринциповим. Але перш за все його партнери по збірній звертали увагу саме на футзальний чинник, а не на ажіотаж, який було створено довкола гри.

Як оцінює результат матчу проти Росії

"Для кожного маленького хлопчика, який дивіться на нас, на професіоналів - ми намагалися та билися. Сподіваюся, що усі це бачили. Так, була принципова гра. Можливо, ніхто й не вірив, що ми так далеко дійдемо, але після першої гри ми згуртувалися.

Нас вибивало з колії і COVID-19, і травми, і мікротравми. Але, як бачите, нас це не зламало, а згуртувало".

Про підтримку від уболівальників

"Можливо, трохи не дотисли, не дотерпіли. Хочеться подякувати усім вболівальникам. Напевно, такої підтримки ніколи не було у футзалі в житті. Такої підтримки, яка з'явилася на трибунах - такий ажіотаж, який піднявся у нашій країні. Десь вибачитися, що результат не той, який очікували. Але ми намагалися. Трохи не вистачило".

Чого не вистачило команді для перемоги

"Можливо, трохи фарту, можливо – сил. Були хлопці, які тиждень сиділи на карантині - їм було втричі важче, аніж нам. Але нам вісьмом, які залишалися у складі на заключні матчі групового етапу – по-своєму було важко. Усі терпіли.

Знаєте, коли виходиш на майданчик і лунає свисток щодо начала гри – ти забуваєш про все. А там вже футбольний бог бачить інакше. Десь нам і не пощастило з пенальті".

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Про тиск на гравців перед матчем з Росією

"Ми як спортсмени маємо абстрагуватися від усього. Є матч, ми до нього готуємося. Так, звісно, є ЗМІ, є нагнітання, є тиск, але ти перш за все футзаліст, виходиш на майданчик і робиш справу там. А решта, околофутзальне – воно має нас стосуватися лише опосередковано.

Був настрій на бойову гру, всі налаштовувалися, заряджалися. Гадаю, що це не має на нас тиснути. Маємо вчитися від цього абстрагуватися", – сказав Сірий.