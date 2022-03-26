Такої напруги ми ніколи ще не відчували, – Бех-Романчук про тренування в Україні під час війни

Марина Бех-Романчук принесла Україні "срібло" чемпіонату світу у приміщенні в Белграді (Сербія). Стрибунка у довжину розповіла про тренування під час війни у рідній країні.

Бех-Романчук: Війна дуже вплинула на моральний стан

В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу легкоатлетка розповіла, що тренувалась у рідному місті під час війни, але з дотриманням усіх правил та рекомендацій. Під час тривог Бех-Романчук переривала свої тренування та спускалась у безпечне укриття.

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"До виїзду у Белград тренувалась у своєму рідному місті. Логічно, що наші тренування були дуже складними через постійні сирени. Дуже часто були моменти, коли, виїжджаючи на тренування, лунала сирена. Мені доводилось повертатись додому, щоб пересидіти цей час у безпечному місці власного будинку. Бували випадки, що прямо під час тренувального процесу була тривога. У такому випадку спускали у підвал та пересиджували її там", – сказала уродженка Хмельницького.

Також Марина зізналась, що війна дуже вплинула на її моральний стан. Срібна призерка чемпіонату світу-2022 постійно читає новини про війну у рідній країні, щоб бути у курсі подій.

Війна дуже вплинула на моральний стан. Постійно читала новини, щоб бути у курсі подій, та хвилювалась за країну. Тому це теж вплинуло, додало труднощів тренувальному процесу. Але навіть попри це, потрібно було виходити на доріжку та тренуватись. Такої напруги ми явно ніколи ще не відчували,

– відповіла легкоатлетка.

Бех-Романчук стала другою у потрійному стрибку. Українка поступилась лише зірковій венесуелці Юлімар Рохас. Результат Марини склав 14.74, що на один метр менше, ніж у чемпіонки світу Рохас.

Свій найкращий стрибок українська легкоатлетка продемонструвала в останній спробі.