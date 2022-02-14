Такий гетьман – приклад усім іншим, – Київ-Баскет про американця Кеффі, який залишився в Україні

Американські баскетболісти масово покинули Україну через інформацію про можливе вторгнення Росії. Єдиним американським гравцем, який не побоявся російської агресії, є Майк Кеффі.

Американський гетьман

Київ-Баскет, за який виступає Кеффі, похвастався тим, що американець вирішив залишитися в Україні. У київському клубі заявили, що він єдиний американський легіонер, який не покинув Україну.

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Майк Кеффі наразі єдиний американський легіонер, який не виїхав з України та залишається у складі Київ-Баскета. Ми не можемо це не відзначити – такий гетьман приклад усім іншим,

– написали у клубі та додали кумедне фото.



Майк Кеффі / Фото з фейсбуку Київ-Баскет

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!