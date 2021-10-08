Так буде завжди, – ображений Петраков дав лаконічну пресконференцію перед Фінляндією

Тренер збірної України Олександр Петраков традиційно поспілкувався із журналістами перед матчем із Фінляндією. Наставник буде не у гуморі та надзвичайно лаконічно відповідав на запитання.

"Суха" пресконференція Петракова

Олександр Петраков, який виконує обов'язки головного тренера збірної України, лаконічно поспілкувався із пресою. Наставник коротко одним реченням давав відповіді на запитання.

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Тренер не захотів поводити себе на пресконференції у своєму звичайному стилі. Не виключено, що 64-річний спеціаліст образився на журналістів, які підійняли на вуха ситуацію з Русланом Маліновським.

Петраков заявив, що команда підходить до поєдинку без втрат: "Все нормально, втрат немає". Хоча "синьо-жовтим" не допоможуть відразу декілька футболістів – Віталій Миколенко, Віталій Буяльський, Денис Бойко та Олександр Зінченко.

У грі з фінами хлопці спробують не повторити помилок минулих матчів, коли збірна пропускала голи на останніх хвилинах поєдинку: "Збірна багато пропускає в останні хвилини матчів. Як не повторити помилки? Постараємося не повторити тих помилок".

Тренер запевнив, що тепер він буде спілкуватись із журналістами саме у такому стилі: "Так буде завжди".

"Що трапилося, на вас обличчя немає? Нормальне обличчя".

"Чи потрібно обов'язково вигравати? Є таке відчуття? Є таке відчуття, що потрібно вигравати".

"Чи відчуває тиск? Це найсерйозніший виклик для вас? Тиску вже немає, але тиск був серйозним".

Як добре знаєте збірну Фінляндії? Знаю добре, подивився багато матчів. Завтра побачите".

Обидві команди до матчу підходять у рівних умовах. Україна та Фінляндія мають по 5 очок та йдуть на 2-й та 3-й позиціях відповідно.

В останньому матчі ці національні команди розписали мирову 1:1. Єдиний гол у футболці України забив Жуніор Мораес.

​Матч Фінляндія – Україна відбудеться у суботу, 9 жовтня. Стартовий свисток іспанського арбітра пролунає о 19:00.