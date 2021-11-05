Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна після перемоги Зорі не наблизилась до Росії

Луганська Зоря стала єдиною з українських команд, яка принесла Україні очки у таблицю коефіцієнтів УЄФА. Відставання від Росії збереглось.

Зоря не допомогла

Єврокубковий тиждень видався не надто вдалим для України. Два із трьох клубів зазнали поразок. Динамо та Шахтар видали гідні матчі проти Барселони та Реала, але не змогли здобути позитивного результату.

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Лише луганська Зоря потішила українських прихильників футболу. Підопічні Віктора Скрипника святкували перемогу над софіївським ЦСКА з рахунком 2:0. Переможні голи забивали Шахаб Захеді та Аллах'яр Сайядманеш.

Це друга поспіль звитяга луганців у Лізі конференцій. Перша якраз була у попередньому турі над тим же суперником із Болгарії (0:1).

У таблиці коефіцієнтів УЄФА ситуація України не зазнала істотних змін – 31.400. Наша країна веде боротьбу за місце у топ-10, найближчим конкурентом є Росія. Після цього єврокубкового тижня відставання України від суперника, який йде 10-м, збереглось.

Зоря принесла у скарбничку України 0.400 бала. У таблиці Росія має 32.082 очок. Російські клуби набрали 0.400 бали – Локомотив та Спартак розписали виїзні мирові 1:1 з Галатасараєм та Лестером відповідно.

Місце у топ-10 дозволить виставити чемпіона країни прямо у груповий раунд Ліги чемпіонів.



Топ-15 найкращих країн у таблиці коефіцієнтів УЄФА / Скриншот із Bert Kassies