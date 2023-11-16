Отримав рекордний час: Михайлюк доклався до перемоги Селтіка в матчі лідерів НБА

Український баскетболіст Святослав Михайлюк допоміг Бостону на виїзді обіграти Філадельфію. І завдяки цій перемозі вийти на перше місце в Східній конференції, обійшовши якраз суперників.

Філадельфія та Бостон до цього матчу підійшли з однаковими показниками у вісім перемог та двох поразках. Тож лідирували в Східній конференції. При цьому один з матчів Бостон програв якраз Філадельфії на її майданчику. Але 15 листопада вдалося взяти реванш.

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Команди в цьому матчі влаштували справжні "гойдалки". Селтік першу чверть виграли з різницею в 15 очок. А вже в другій чверті господарі майданчика відіграли це відставання, і на перерву пішли за переваги в одне очко.

У третій чверті знову "кельти" зуміли дещо відірватися в рахунку. Але перевага була незначною – +8 перед останньою чвертю. Та цього виявилося цілком достатньо, щоб не дати супернику себе наздогнати та втримати перемогу. У підсумку Бостон переміг з рахунком 107:117.

Відеоогляд матчу Філадельфія – Бостон

До цієї перемоги доклався й українець Святослав Михайлюк. Загалом він провів на майданчику 15 хвилин та 20 секунд, що є його рекордом в цьому сезоні за Бостон. За цей час він набрав 5 очок (1/1 двоочкові, 1/3 триочкові), зібрав 1 підбирання, зробив 1 перехоплення при 1 втраті та 3 фолах.

Завдяки цій перемозі Бостон вийшов на перше місце в Східній конференції, обійшовши Філадельфію.