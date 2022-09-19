Святослав Михайлюк перейшов в нову команду НБА

Український атакуючий захисник Святослав Михайлюк залишається в НБА. Гравець підписав контракт з Нью-Йорк Нікс.

Святослав Михайлюк залишився без команди в НБА перед стартом чемпіонату Європи з баскетболу. В Торонто Репторс вирішили його відрахувати, попри те, що в минулому сезоні українець відіграв в 56 матчах за команду (п'ять ігор у старті), за які набирав 4.6 очка та робив 1.6 підбирання за 12.8 хвилини на паркеті.

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Однак гра на Євробаскет-2022 не залишила Михайлюка без команди в НБА. Нью-Йорк Нікс підписали контракт з українським атакуючим захисником. Деталей контракту вони не повідомляють.

Перед тим авторитетний інсайдер The Athletic Шемс Чаранія повідомив, що Михайлюк підписав річний частково гарантований контракт з Нью-Йорк Нікс

Нью-Йорк Нікс стане п'ятою командою для українця в НБА з моменту його драфту у 2018 році. Його обрала команда Лос-Анджерес Лейкерс під 47-им номером на драфті. Але вже посеред сезону в лютому 2019 року його обміняти в Детройт Пістонс. Там він виступав до березня 2021 року, поки його не обміняли в Оклахома-Сіті Тандер. Влітку 2021 року він підписав контракт з Торонто як вільний агент. І саме в цій команді вперше зіграв в плей-офф НБА.

Загалом Михайлюк зіграв у 220 матчах НБА (46 – у старті), в середньому набираючи 6,6 очка, 1,8 підбирання та 1,4 передачі за 17 хвилин на майданчику.