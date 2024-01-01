Зірки збірної України зробили свято для дітей з соціального центру в Житомирі: теплі фото

Олександр Зінченко та Руслан Маліновський не забули про допомогу своєму рідному краю. Хлопці організували новорічне святкування для маленьких українців, які потребують соціально-психологічної реабілітації.

Українські футболісти згуртувались навколо допомоги Батьківщині, особливо під час війни з Росією. Не забувають наші гравці і про діток.

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Зворушливу акцію напередодні Нового Року організували зірки збірної України Олександр Зінченко та Руслан Маліновський з його дружиною Роксаною. Хлопці не забули про рідну Житомирщину, звідки вони родом.

Футболісти організували свято для дітей з обласного центру соціально-психологічної реабілітації "Сонячний дім". Заклад розташований у Житомирі, наразі у ньому перебувають 42 дітей віком від 3 до 18 років.

Як відсвяткували Новий Рік у центрі "Сонячний дім" в Житомирі:

Я дуже рада, що можна зробити щасливими ще когось, хай хоча б на один день. Допомагайте іншим, підтримуйте один одного у скрутну хвилину, любіть і тоді ніякі біди нас не здолають,

– написала Роксана на своїй сторінці в інстаграм.

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До слова, Олександр Зінченко взяв участь у новорічному привітання від УАФ. Разом із іншими гравцями національної та молодіжної збірних футболіст Арсеналу висловив віру в перемогу України та її мирне майбутнє.

Зінченко та Маліновський у сезоні 2023-2024