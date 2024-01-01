Зірки збірної України зробили свято для дітей з соціального центру в Житомирі: теплі фото
Джерело:інстаграм Роксани Маліновської
Олександр Зінченко та Руслан Маліновський не забули про допомогу своєму рідному краю. Хлопці організували новорічне святкування для маленьких українців, які потребують соціально-психологічної реабілітації.
Українські футболісти згуртувались навколо допомоги Батьківщині, особливо під час війни з Росією. Не забувають наші гравці і про діток.
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Зворушливу акцію напередодні Нового Року організували зірки збірної України Олександр Зінченко та Руслан Маліновський з його дружиною Роксаною. Хлопці не забули про рідну Житомирщину, звідки вони родом.
Футболісти організували свято для дітей з обласного центру соціально-психологічної реабілітації "Сонячний дім". Заклад розташований у Житомирі, наразі у ньому перебувають 42 дітей віком від 3 до 18 років.
Як відсвяткували Новий Рік у центрі "Сонячний дім" в Житомирі:
Я дуже рада, що можна зробити щасливими ще когось, хай хоча б на один день. Допомагайте іншим, підтримуйте один одного у скрутну хвилину, любіть і тоді ніякі біди нас не здолають,
– написала Роксана на своїй сторінці в інстаграм.
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До слова, Олександр Зінченко взяв участь у новорічному привітання від УАФ. Разом із іншими гравцями національної та молодіжної збірних футболіст Арсеналу висловив віру в перемогу України та її мирне майбутнє.
Зінченко та Маліновський у сезоні 2023-2024
- цього сезону Олександр та Руслан є важливими гравцями основи у своїх клубах
- Маліновський після вояжу в Марсель повернувся в Італію, де тепер виступає за Дженоа
- хавбек відіграв 17 матчів, записавши на свій рахунок по два голи та асисти
- після 18-ти турів Серії А генуезька команда посідає 12 місце, маючи шестиочковий гандикап над зоною вильоту
- Зінченко ж награв 24 зустрічі за лондонський Арсенал, на його рахунку по одному голу та результативній передачі
- лондонці з першого місця вийшли з групи Ліги чемпіонів і в 1/8 фіналу турніру зіграють проти Порту
- у чемпіонаті "каноніри" провалили кінець грудня, не вигравши жоден з останніх трьох матчів
- Арсенал скотився на четверте місце в АПЛ, відстань від лідера Ліверпуля становить два бали при грі в запасі у мерсисайдців