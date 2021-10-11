Світоліна "на зубах" здобула важливу перемогу на турнірі WTA в Індіан-Веллсі: відео

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула ще одну перемогу на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі. У матчі третього кола українка переграла Сорану Кирстю з Румунії.

Еліна Світоліна – Сорана Кирстя 4:6, 6:4, 7:6

Дивіться також Ястремська прикро програла Бадосі та покинула престижний турнір у США

У активі українки 6 подач на виліт, 4 із 5 реалізованих брейків, 70% очок, виграних на першій та 41% очок на другій подачах та 3 подвійні помилки. У її суперниці 3 ейси, реалізованих брейків, 68% очок, виграних на першій та 45% очок на другій подачах та 2 подвійні помилки.

У поточному сезоні Еліна здобула вже десяту вольову перемогу, програвши першу партію. Зазначимо, що три таких матча були виграні на Олімпіаді в Токіо.

Цей виграш дозволив Еліні піднятися на десяте місце в Чемпіонській гонці. У світлі того, що Ешлі Барті і Наомі Осака з великою часткою ймовірності не поїдуть на Підсумковий турніру в Гвадалахару, доля однієї з путівок тепер перебуває в руках Світоліної.

У наступному раунді Еліна битиметься проти Жасмін Паоліні з Італії (№63 WTA), яка перемогла Джесіку Пегулу з США (№24 WTA). Американка є прямою конкуренткою за путівку на Підсумковий турнір.

Еліна Світоліна – Сорана Кирстя відеоогляд